İlhan Palut: 'Beraberlik ideal bir sonuç'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-2 sona eren Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal olduğunu ifade etti. Maçın detaylarını değerlendiren Palut, hakem kararlarına da eleştirilerde bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından, "Sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14'e çıkarırken, Gaziantep FK ise puanını 19'a yükseltti. Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İlhan Palut, "Öncelikle Burak hoca rahatsızmış, ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önce sağlık her zaman. Maça gelince de Gaziantep takımı iştahlı ve baskılı oynayan bir takım. Buna çalışmıştık, böyle de başladılar maça. Ama ilk dakikada gol yedik. Ondan sonraki mücadeleden memnundum. Kalemizde iki önemli pozisyon verdik ama kalemizi gole kapattık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan da memnunum. Öne geçtik, sonrasında da kimsenin beklemediği ve anlamadığı bir penaltı verildi. Böyle bir VAR penaltısı olamaz. Ben hakemlerin hepsini çok seviyorum ama bu kadar basit penaltı olmaz. Ondan sonrasında rakibimiz Rodrigues ile ekstra ve güzel bir gol attı. Ondan Gaziantep ekibi oyunu daha çok domine etti. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Takımımızdan memnunum, kazanabilirdik, kaybedebilirdik ama berabere bitti. Genel anlamda sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
