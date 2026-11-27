Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendileri için çok kritik olduğunu belirterek, artık bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk 60-65 dakikada istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade etti. Maçın genelinde iyi mücadele ettiklerini belirten Palut, "Ligde çok ihtiyacımız olan puanları bugün kazandık. Maça baktığımız zaman ilk 60-65 dakika istediğim oyun sahadaydı. Çok kötü bir gol yedik. Buna rağmen bir kırılma yaşamadan devam ettik ve golü bulduk. İkinci yarının ilk bölümü bizim için kabul edilebilirdi. Gole yakın ataklarımız ve duran toplarımız vardı. Ancak 65. dakikadan sonra iki forvetle oynamamızla birlikte orta sahayı rakibe vermeye başladık. Bu bölüm bizim için çok kabul edilebilir değildi. Rakibimiz de pozisyonlara girdi. Tam istediğimiz oyunu oynayamadığımız anlarda penaltıdan da olsa golü bulduk. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Artık kazanmamız gerekiyordu. Ben iyi futbola çok önem veren bir antrenörüm ancak bugün bir şekilde kazanmalıyız noktasına gelmiştik. Çok kritik bir galibiyet aldık" dedi.

"Bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor"

Takım olarak galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Palut, ilk yarının kalan karşılaşmalarında maksimum puanı hedeflediklerini dile getirdi. Palut, "Artık bir seri yakalamamız gerekiyor. Çünkü kaybedeceğimizden çok daha fazlasını kaybettik. İlk yarının kalan maçlarında maksimum puanı alarak ikinci yarıya daha umutlu bakmak istiyoruz. Bir potansiyelimiz var. Bu maçı psikolojik bir eşik olarak kabul edip tempomuzu artırarak istediğimiz seriyi yakalamak istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, Alanyaspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Taraftara hem mahcubum hem teşekkür ediyorum"

Taraftarlara da mesaj veren Palut, "Taraftara mahcubum ve teşekkür ediyorum. Bunun özeti bu. Hem mahcubum hem teşekkür ediyorum. Gaziantep maçı bizim için inanılmaz önemli. Her maç çok zor ancak artık bir yükselişe geçmemiz gerekiyor. Gençlerbirliği'ni kendi sahamızda yenmiştik ama sonrasında galibiyet serisi yakalayamadık. Bu inişli çıkışlı görüntüden uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.

Kaleci tercihiyle ilgili de konuşan Palut, Deniz'in forma şansını iyi değerlendirdiğini belirterek, "Genelde Bahadır oynuyordu. Deniz çok oynamak isteyen, hem kariyeri hem de Konyaspor için mücadele eden bir kaleci. Bugün ona şans geldi. Bence genel anlamda iyi oynadı" şeklinde konuştu.

Golcü oyuncularının gol atmasının takımın özgüveni açısından önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Palut, Enis Destan, Muleka ve Mustafa Muhammed'in gol bulmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı