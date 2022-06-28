Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak! İlçede hazırlıklar başladı

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan ile eşi Sara Arfaoui Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak.

DÜĞÜN BALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNDE OLACAK

NTV'nin haberine göre, Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kır bahçesinde düğünü gerçekleşecek olan Gündoğan'ın düğün davetiyesi ilçe ve ilçe dışında yaşayan akraba ve tanıdıklara dağıtılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılması beklenen düğünde gündüz saatlerinde yemek daveti, akşam saatlerinde ise eğlence olacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi. Türk asıllı Alman futbolcu Gündoğan'ın bu hafta içinde Sara Arfaoui ile birlikte memleketi Dursunbey'e gelmesi bekleniyor.

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