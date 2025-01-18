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Futbol tarihinde eşi benzeri yok: Neymar'ı ikna etmek için ölen efsaneden yardım aldılar

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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile yollarını ayırması beklenen Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen Santos, dünyaca ünlü yıldızı ikna edebilmek için futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yönteme başvurdu.

PSG'den 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Al-Hilal'de sakatlıklar nedeniyle 1.5 yılda sadece 7 maçta forma giyebilen Neymar'ın Suudi kulübünden ayrılması gündemde. Ülkesine dönme ihtimali bulunan Brezilyalı yıldızı ikna etmek isteyen Santos, akıllara durgunluk verecek bir yöntem seçti.

6 AYLIK KİRALIK İSTİYORLAR

Al-Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve mukaveledeki opsiyon maddesinin de kullanılması beklenmeyen Brezilyalı yıldızın şimdiden takımından ayrılabilceği ileri sürüldü. 32 yaşındaki futbolcunun, altyapısından yetiştiği Santos'un bu flaş transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Santos, Neymar'ı 6 aylığına kiralamak için Al Hilal ile görüşmelere başladı.

ÖLEN PELE'NİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEOSUYLA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Haberde, Brezilya kulübünün bu transfer için futbolcunun babasıyla bir görüşmede bulunduğu ve 2022 yılında hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin seslendirmesiyle oğlunun neden eski takımına dönmesi gerektiğini anlatan yapay zeka destekli bir videonun da yer aldığı bir sunum yaptığı belirtildi. Neymar'ın babasının bu sunumdan çok etkilendiği ileri sürüldü.

İkna yöntemleri pes dedirtti: Neymar'a akıllara durgunluk veren transfer teklifi

MLS'TEN DE TALİBİ VAR

Öte yandan dünyaca ünlü yıldız futbolcunun tek talibi Santos değil. MLS'in takımı Chicago Fire'la da adı anılan Neymar'ın, yakın zamanda kariyeri ve yeni takımıyla ilgili bir karar alması bekleniyor.

Futbol tarihinde eşi benzeri yok: Neymar'ı ikna etmek için ölen efsaneden yardım aldılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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