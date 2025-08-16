İki takımda tüm kozlarını oynadı! Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri