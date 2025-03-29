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İki kelimelik not düştü! Mauro Icardi'den derbi paylaşımı

İki kelimelik not düştü! Mauro Icardi'den derbi paylaşımı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arjantinli futbolcu, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı ve "Haydi Galatasaray" notunu düştü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HAYDİ GALATASARAY"

Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı. Icardi, bu paylaşımına, "Derbi akşamı. Haydi Galatasaray" sözlerini yazdı. Paylaşımına aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

İki kelimelik not düştü! Mauro Icardi'den derbi paylaşımı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıfeyz bozan:

Gavat icardi 5: 0 yenildiğin maçın karesini paylaşsaydin

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

karın. bayrampaşa garına döndü. adamım diye geziyorsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
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