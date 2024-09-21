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İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (5)

Fatih Yılmaz:

haydi cimbom göreyim seni

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Endr Yamac:

fb1 gs 2 mugo

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SüLeyman Kiyağ:

Nerdeyse tüm kozlar biz de , sinek ikili dediğiniz adam , tüm kozlarınızı çektirecek bu akşam

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Savaş Tural:

Szymanski 1 senedir ne oynadığı belli değil ama hep 11 de ve oyundan da alınmıyor. Ne var bu adamda bu kadar vazgeçilmez kılan,ben anlamıyorum

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Oktaykurt:

yine fark geliyor. Bu sefer kac yer Fetösaray acaba.

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