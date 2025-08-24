Iğdır FK ve Van Spor FK'nın Golsüz Beraberliği: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK- Van Spor FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Van Spor FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, "Dost ve kardeş Vanspor'la oynadığımız karşılaşma, maçtan önce de söylediğim gibi centilmenlik içinde geçecek ve temposu yüksek bir maç olacak demiştim. Bizim takım geçen haftaki olumsuz sonuç nedeniyle bu hafta çok iyi konsantre olmuştuk. Maça çok iyi başladık. Hırslı, tempolu başladık ama şanssızlıklar üst üste geldi. 3. dakikada elektrikler kesildi bir anda. Tempomuz düştü. Yani bir anda oyuna konsantremiz düşüyor. Arkasından hakem kararları bizi çok fazla olumsuz etkiledi. Genelde teknik adamlar hakemlere bahane bulur ama şimdi en basit hepimizin bildiği gibi UEFA, FIFA futbolu hızlandırmak için kalecilerin topu 8 saniye içinde oyuna sokmasını istiyor. Rakibin kalecisi aut atışlarını bir dakikadan önce atmadı. Aynı kural topu elle oyuna sokmaktaki çabukluğu orada da hakemin ikaz etmesi lazımdı. Bazı hareketleri faullerde, kartlarda bize göre yanlış karar verdi. Penaltı verdi sonra vazgeçti gibi. Her şeye rağmen maç 0-0 bitti. Çok üzüldük. Yenmeyi çok istiyorduk. Ama zevkli, çekişmeli ve temposu yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Son dakikalarda maçı verebilirdik. Vanspor yeni 1. Lig'e çıkmasına rağmen gayet kaliteli, güzel bir takım kurmuş. Zevkli, çekişmeli, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hakan Kutlu : "Beraberlik bizim adımıza kötü gözükmüyor ama beraberliğe sevinmiyoruz"

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Oyunun ilk yarısında Iğdır bizden biraz daha üstün gözüktü. Hani şöyle diyebilirim yüzde 51'e yüzde 49 gibi bir üstünlükleri vardı. Ama tehlikeli bir pozisyonları yoktu. Tehlikeye dönüşebilecek atakları vardı. Ama son müdahalelerde bizim oyuncularımız çok başarılıydı ve tehlikeli atak pozisyon yemeden ilk yarıyı bitirdik. Ama oyunun ikinci yarısı tamamen oyun lehimize döndü. Gerçekten oyuncularımız müthiş bir mücadele örneği sergilediler. Oyunun ilk yarısında topa çok fazla sahip olmamıştık. İkinci yarısında hem topa sahip olduk hem hızlı hücumlar yakaladık hem de set hücumlarında pozisyonlar yakaladık. Özellikle son 10 dakika 3 tane çok net pozisyonumuz vardı. Beraberlik bizim adımıza kötü gözükmüyor ama beraberliğe sevinmiyoruz. Sadece bugün sevindiğimiz takımımızın sahada göstermiş olduğu mücadele ve oyun anlayışı. Deplasmanda Iğdır gibi güçlü bir takıma karşı hem maliyet açısından hem oyuncu kalitesi açısından çok güçlü bir takım. Biz ise yeni çıkmış, bir takım kurgusu oluşturmaya çalışan, neredeyse 5-6 tane alt ligden oyuncuyla ilk 11'imizde başlayıp daha sonra yine alt ligden oyuncuları oyuna soktuğumuz bir dönemde 3 maçta 7 puan ve Iğdır deplasmanından alınan 1 puan bizim adımıza iyi gözüküyor. Oynanan oyun da bizim adımıza çok iyi gözüküyor. İkili mücadelelerde, temaslı oyunlarda özellikle bugün üstünlük kurduk. Takımımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da gelişerek devam edip bu form durumumuzu daha da yükseltiriz. Maçın hakemlerine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Asla bizden yana yanlı kararlar vermedi. Hakemin kararları da yüzde 51'e yüzde 49 Iğdır lehine gibiydi. Ama saha duruşu, bize davranışı, oyunculara davranışı, oyunu oyun bilgisi benim hoşuma gitti. Türk futbolu da bir hakem kazanıyor diyebilirim. Onları da ayrıca tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - IĞDIR