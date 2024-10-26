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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Kazanmamız gereken maçı kaybettik'

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Kazanmamız gereken maçı kaybettik'
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Iğdır FK, Şanlıurfaspor ile oynadığı 3-3 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirtti. Koşukavak, rakibi tebrik ederken, maçta yaptıkları hatalara dikkati çekti.

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Kazanmamız gereken bir maçı bence bir puan değil, kaybettik. Şanlıurfaspor takımını tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK deplasmanda Şanlıurfaspor ile 3-3 berabere kaldı. Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki iç saha galibiyetinin ardından Urfa'da bugün kazanmak istiyorduk. Maç çok defa bize geldi. İlk yarı oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. Rakip sadece uzun topla 2 santrfor ile geniş alanlardan kontratak yapmak istiyordu. İlk yarı bu kadar iyi oynayıp bir gol bulabilirdik. İlk yarıda bunu başaramadık ama ikinci yarının başında 48. dakikada bir gol, 10 dakika sonra 58. dakikada bir gol daha bulduk. Oyunun bizim tarafımızda sonlanacağını düşünürken, rakibi oyuna davet ederek bir penaltı verdik. 2-1 oldu. 62. dakikada 2-1 olunca 10 dakika sonra bir gol daha bulduk. Artık oyun 3-1, deplasmanda 3-1 önde olan bir takım olarak rakip sadece uzun toplarla hücum ediyor, bu baskıyı kırabilirdik. Çok kısa olmadı bariz hatalar yaptık. Maalesef 87. dakikada gene bir davet ettik, maça ortak ediyoruz rakibi, 3-2 oldu. 9+3'te de 3-3 oldu. Kazanmamız gereken bir maçı bence bir puan değil, kaybettik. Çok üzgünüm. Rakibin bize öyle çok ciddi bir baskısı yoktu, sadece yüksek toplarla, kenar orta stoperlerden ortaya, onları savunmakta güçlük çektik. Şanlıurfaspor'u aldığı puandan dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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