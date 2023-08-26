Iğdır FK, 1. Lig'e yükselmek için hedeflerini belirledi

Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren, "Hedefimiz, oyun felsefemizi sahaya en iyi şekilde yansıtacağımız bir futbol anlayışıyla birlikte Iğdır FK'ya başarılı dolu günler yaşatmak ve sezon sonunda 1'inci Lig'e yükselmek" dedi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezona önemli hamleler yaparak şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Iğdır temsilcisinde hedef bu sezon 1'inci Lig'e çıkmak.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklar ve hedefler hakkında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren, "2022-23 sezonu sonunda TFF 3'üncü Lig'den TFF 2'nci Lig'e yükselen ve büyük bir atılım içerisinde olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile haziran sonunda sözleşme imzaladık. İlk andan beri, Türk futbolunda önemli işler yapmaya çalışan bu güzide kulüpten olmaktan ötürü teknik ekibimle birlikte çok mutluyuz. Cantürk Alagöz başkanımız sayesinde kulübümüzün orta ve uzun vadeli olmak üzere son derece önemli hedefleri olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"KULÜP, TARAFTAR, TAKIM BÜTÜNLÜĞÜNÜN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Çok sıkı bir hazırlık kampı geçirdiklerini dile getiren İlker Püren, "Sezon öncesinde birçok yeni transfer yapıldı ve takımımızın kadrosu daha da güçlendi. Yeni oyuncuların, kadroda bulunan mevcut oyuncularla adaptasyonu, takımın birbirini ve bizleri daha iyi tanıyabilmesi, anlayabilmesi için Bolu'da üç farklı etaptan oluşan ve yaklaşık dört hafta süren dolu dolu bir hazırlık kampı geçirdik. Ardından, Iğdır'a gelerek hazırlıklarımızı evimizde sürdürdük. Bu süreçte, Iğdırlı futbolseverler de desteklerini hiç esirgemediler. Buraya gelince, kulüp, taraftar, takım bütünlüğünün ne kadar iyi olduğunu gördük. Başarı için, bu bütünlük son derece önemli" şeklinde konuştu.

"OYUN FELSEFESİ VE MODELİNİ HER SENE GÜNCELLEYEREK GELİŞTİRMEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Kendi oyun modellerini kurup, başarıyı yakalamak istediklerini vurgulayan İlker Püren, "Hedefimiz, oyun felsefemizi sahaya en iyi şekilde yansıtacağımız bir futbol anlayışıyla birlikte Iğdır FK'ya başarılı dolu günler yaşatmak ve sezon sonunda 1'inci Lig'e yükselmek. Oyun felsefesi ve modelini her sene güncelleyerek geliştirmek son derece önemli. Ben de antrenörlük kariyerimin başlangıcından itibaren bu kritere bağlı kalarak çalışmalarımı sürdürdüm. Bu doğrultuda, aynı anlayışa sahip teknik ekip arkadaşlarımızla beraber kendi oyun anlayışı modelimizi oluşturarak futbolumuza yeni bir soluk kazandırmak istiyoruz. Takımdaki tüm oyuncuların, yaşları kaç olursa olsun gelişimine öncelik veriyoruz ve kuracağımız sıkı iletişim ile beraber başarıyı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.