İGA PASS, Türkiye Milli Futbol Takımlarının Resmi Sponsoru Oldu

İga PASS, A Milli Kadın ve Erkek Futbol Takımları'nın 'resmi sponsoru' oldu

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yolcularına sağladığı olanaklarla ön plana çıkan, özel yolcu programı İGA PASS markası hizmetlerini kapsayan resmi sponsorluk anlaşmasına imza attı. TFF ile yapılan anlaşma dolayısıyla İGA PASS, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 'Resmi Sponsoru' oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Tüm milli takımlarımızın tedarik sponsoru oldular. Şimdi ise bu sponsorluğu genişletiyoruz. İGA PASS, artık bizim resmi sponsorlarımız arasına girerek ailemize daha fazla güç vermeye başlıyor" diye konuştu.

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde imza töreni düzenlendi. Törende, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra A Milli Futbol Takımı sporcuları da yer aldı.

Törende özel yolcu programı İGA PASS markası ile Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 'Resmi Sponsoru' olduğu açıklandı.

BÜYÜKEKŞİ: BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK VE CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI TAÇLANDIRDIK

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin medarı iftiharı İstanbul Havalimanı ile bu önemli iş birliğinin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Büyükekşi, "Biliyorsunuz, kısa süre önce İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleme hakkı kazandık. Bir hayali gerçekleştirdik ve Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırdık. Bu önemli organizasyonu almamızda; modern stadyumlarımız, konaklama tesislerimiz, ulaşım ağımız ve üst düzey havalimanlarımızın varlığı büyük rol oynadı. Dolayısıyla, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz" dedi.

"İGA PASS MARKASININ, TÜM MİLLİ TAKIMLARIMIZA UĞUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

İGA PASS ile ilk iş birliğinin 2021 yılında gerçekleştiğine dikkat çeken Büyükekşi, şunları söyledi:

"Tüm milli takımlarımızın tedarik sponsoru oldular. Şimdi ise bu sponsorluğu genişletiyoruz. İGA PASS, artık bizim resmi sponsorlarımız arasına girerek ailemize daha fazla güç vermeye başlıyor. Sadece kadın ve erkek A Milli Takımlarımıza değil, genç yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza da hizmet sunacaklar. Maç seyahatlerinde; karşılamadan, transferlerine tüm ihtiyaçlarında millilerimizin yanlarında olacaklar. Ayrıca, kendileriyle Euro 2024 yeni formalarımızın satışı için iş birliği yapacağız. Ay-yıldızlı formamızı, her gün binlerce yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı'nda özel mağazamızda buluşturacağız. Bu kıymetli iş birliği ile İGA İstanbul Havalimanı'nın ve İGA PASS markasının, tüm milli takımlarımıza uğur getirmesini diliyorum."

SELAHATTİN BİLGEN: TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM

Selahattin Bilgen ise, İGA olarak toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayata değer katmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bugün burada çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Daha önce 'hizmet sponsoru' olarak destek verdiğimiz Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın artık İGA PASS markamız ile resmi sponsoruyuz. Son yıllarda sporcularımız dünyada art arda kazandıkları başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattılar. Türk futbolu dünyada önemli bir konumda bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanları arasında yer alıyor. Bu bakımdan böyle güçlü iki kuruluşun bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem İGA'ya, hem de Türk futboluna değer katacağına yürekten inanıyorum. İGA İstanbul Havalimanı olarak iş birliğimizin hem ülkemize, hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.