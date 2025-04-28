İEÜ Yelken Takımı 14. Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda Zirveye Çıktı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yelken Takımı, farklı üniversitelerden toplam 27 takımın katılımıyla gerçekleşen 14. Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda adını zirveye yazdırdı. 8 kişilik İEÜ'lü ekip, Urla İskele'de düzenlenen yarışmada, hem genel klasmanda (overall) hem de ORC A grubunda birinci olarak kupaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sene de yarışmaya damga vurarak 'IRC A1' ve 'Destek 4' kategorilerinde birinci olan İzmir Ekonomili gençler, başarılarını bu yıl da sürdürerek kupaları seriye bağladı.

Murat Palalı: "Zirvede kalıcı olduk"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, üniversite olarak sadece yelken değil, sporun her branşında iddialı olduklarını söyledi. Yelkende başarıyı sürekli hale getirdiklerini, öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri büyük çabanın karşılığını aldığını belirten Palalı, "Öğrenci Dekanlığımız bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğümüz, tüm öğrenci kulüplerimizi desteklediği gibi yelken takımımıza da sene boyunca önemli katkılar sağladı. Çok iyi bir takımımız var. Takımımızda zaten milli sporcularımız da mevcut. Uzun süredir çalışmalarımızı belirli bir plan ve program dahilinde sürdürerek başarıya ulaştık. Takım halinde kenetlendik, öğrencilerimiz kendi aralarında çok iyi bir iletişime sahip. Başarıyı elde etmek kadar, sürekli hale getirmek de önemli. Zirveye ulaşırsınız ama orada kalıcı olmayı başarmak daha da önemlidir. Ne mutlu bize ki, yelken takımımız bunu başardı. Kendilerini gönülden kutluyorum, üniversitemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR