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İEÜ Erkek Futbol Takımı Bölgesel Ligde Üçüncü Oldu

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İzmir Ekonomi Üniversitesi erkek futbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Bölgesel Lig müsabakalarında üçüncü olarak kupanın sahibi oldu. İEÜ'lü gençler, güçlü rakipler karşısında başarılı bir performans sergileyerek İzmir'e büyük mutluluk yaşattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) erkek futbol takımı, Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Bölgesel Lig müsabakalarını üçüncü tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Güçlü rakipler karşısında başarıyla mücadele eden İEÜ'lü gençler, kupayı İzmir'e getirerek büyük mutluluk yaşadı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) eğitim gören 21 öğrenciden oluşan futbol takımı, kendi grubunda; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile mücadele etti. Bir hafta boyunca Muğla'ya kamp kuran gençler, gösterdikleri performans ve centilmenlikleriyle büyük takdir topladı.

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, hem İzmir'i hem de üniversitelerini layıkıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Pandemiden sonra tekrar yapılandırılan futbol takımıyla kupaya ulaşmanın büyük başarı olduğuna dikkat çeken Palalı, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sporun her dalında varız, iddialıyız. Su sporları, basketbol, voleybol ve satranç gibi farklı dallarda art arda gelen birinciliklerimiz, madalyalarımız var; ancak biz başarılı olduğumuz bu alanlara futbolu da eklemek için bir yıl önce harekete geçtik. Arkadaşlığın, birlik ve beraberliğin zirvede olduğu bir takım oluşturduk. Çok çalıştık, düzenli bir antrenman temposuyla takımımızı hazırladık. Sporda başarının yolu; disiplinden ve ekip ruhundan geçer. Biz, üniversitemizde bunu sağladık ve hedeflediğimiz kupaya ulaştık" dedi.

Palalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemizde hedefleri hiçbir zaman bitirmiyor, gençlerimizi motive ediyoruz. Ümit ediyorum ki, futbol takımımızla kısa sürede yeni başarılara da imza atacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren basketbol ve voleybol takımlarımızın da turnuvaları başlıyor. Futboldaki başarının diğer branşlara ulaşacağına çok inanıyoruz. Başarıyı, sürdürülebilir hale getirerek yolumuza devam edeceğiz. Üniversitemizde spor koordinatörlüğü birimi mevcut. Antrenörlerimiz ve koordinatörlük ekibi olarak, tüm takımlarımızın en iyi seviyeye gelmesi için güç birliğiyle çalışıyoruz. Üniversitemizde, böylesine yetenekli, disiplinli ve çalışkan bir öğrenci topluluğuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Üniversitemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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