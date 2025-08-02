Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt

Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Ayasofya Camisi ziyaretinde başörtülü pozlarıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, başörtüsü takmasına yönelik gelen eleştirilere, "Moda değil, diğer kültürlere ve dinlere saygıdır" yanıtını verdi. Suarez'in bu yanıtı sosyal medyada büyük destek gördü.

Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ile evliliğini sonlandıran yıldız futbolcu, yeni aşkı Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile İstanbul sokaklarında görüntülenmeye başladı.

Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt

33 yaşındaki güzel isim, Icardi ile olan ilişkisi kadar tarzıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul turuna çıkan Suarez, Etiler'de giydiği deri tayt, deri ceket ve bot kombinasyonuyla şaşkınlık yaratmış, 33 dereceyi aşan sıcak havada yaptığı bu tercih sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kullanıcılar "Yaz ayında deri giymek cesaret ister" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Suarez'in şimdiki durağı ise İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya Camisi oldu. Sosyal medya hesabından Ayasofya ziyaretinde çektiği başörtülü fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncuya, bazı takipçilerinden eleştiriler geldi. Bir takipçisi Suarez'in pozuna "Gülünç, komik duruyorsun" yorumunu yapınca, ünlü isimden cevap gecikmedi.

Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt

China Suarez bu yoruma; "Burada dini mekânlara girebilmek için zorunlu olarak başörtüsü takıyorsun! Bu bir moda değil, diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermektir" diyerek tepki gösterdi. Suarez'in bu yanıtı sosyal medyada büyük destek gördü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Keşke ülkemizdeki sol kesim ve CHP de bu kadar , islama ve müslumanlara saygı gösterseydi. O zaman iktidar olabilirdi.

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Haber Yorumlarıotu ken:

Bunu duyan CHP liler gruptan ayrıldı...

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Darısı bizim ülkemizdeki bazı şuursuzların başına..

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Haber YorumlarıMGk:

Türkiye Müslüman ülke kültürleri bu demek istemiş.. kudur Chp 100 yıldır uğraş uğraş sonuç bu :)

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bizim sözde kapalılardan daha edepli cevap vermiş

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