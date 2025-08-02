Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt

Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ile evliliğini sonlandıran yıldız futbolcu, yeni aşkı Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile İstanbul sokaklarında görüntülenmeye başladı.

33 yaşındaki güzel isim, Icardi ile olan ilişkisi kadar tarzıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul turuna çıkan Suarez, Etiler'de giydiği deri tayt, deri ceket ve bot kombinasyonuyla şaşkınlık yaratmış, 33 dereceyi aşan sıcak havada yaptığı bu tercih sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kullanıcılar "Yaz ayında deri giymek cesaret ister" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Suarez'in şimdiki durağı ise İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya Camisi oldu. Sosyal medya hesabından Ayasofya ziyaretinde çektiği başörtülü fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncuya, bazı takipçilerinden eleştiriler geldi. Bir takipçisi Suarez'in pozuna "Gülünç, komik duruyorsun" yorumunu yapınca, ünlü isimden cevap gecikmedi.

China Suarez bu yoruma; "Burada dini mekânlara girebilmek için zorunlu olarak başörtüsü takıyorsun! Bu bir moda değil, diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermektir" diyerek tepki gösterdi. Suarez'in bu yanıtı sosyal medyada büyük destek gördü.