Icardi'nin mutsuzluğunun 3 sebebi ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Liverpool ve Beşiktaş derbisinde yedek kulübesine çekilmesinin ardından sergilediği tavırlar gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncunun mutsuzluğunun arkasındaki üç ana sebep ortaya çıktı.

YEDEK KALMAKTAN HOŞNUT KALMADI

Icardi'nin surat asmasının ilk nedeni son dönemde oynanan önemli maçlarda yedek kulübesinde yer alması oldu. Icardi'ye çift forvetli sistem için Singo'nun transfer edildiği bilgisi verildiği ancak Osimhen'in sakatlığıyla bu sistemin uygulanmasının önüne geçtiği belirtildi. Nijeryalı forvetin iyileşmesine rağmen tek forvetli sistemle yola devam edilmesi, Icardi'nin tepkisini artırdı. Liverpool maçında yedek kalan Icardi, net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Beşiktaş derbisinde de benzer bir sistem tercih edilince Arjantinli oyuncunun tepkisi devam etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Icardi'nin mutsuzluğunun bir diğer sebebi de sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili Sarı-kırmızılı yönetimden hala bir adım atılmamış olması. Yönetim kanadından Arjantinli yıldızla henüz sözleşme uzatma görüşmeleri yapılmadı. Yönetimin, bu görüşmeleri sezon sonunda başlatmayı planladığı biliniyor. Ancak tecrübeli golcü, bu konunun henüz bu netlik kazanmamasından rahatsız.

VELAYET DAVASININ SÜRECİ UZADI

Icardi'nin mutsuzluğunun en büyük sebebi ise ailevi problemleri oldu. Mauro Icardi, 21 Mart'ta Wanda Nara ile Milano'da boşanmıştı. Şimdi ise kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için hem Arjantin'de hem de Türkiye'de hukuki mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan yıldız futbolcu, Arjantin'deki davaların da sonuçlanmasını bekliyor. Bu sürecin uzaması ve çocuklarına duyduğu özlem, Icardi'nin ruh halini olumsuz etkiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu maçlarda rakip kalelere 5 gol attı.