Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakiplerden farklı yönde paylaşımlar

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin gözünde şişkinlik ve morluk paylaşımına yanıt verdi.

"DİREĞE ÇAPTI MAĞDURİYET YARATIYORLAR"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK FUTBOLUNU MANİPÜLE ETTİLER"

Galatasaray, ise Icardi ile ilgili, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" paylaşımında bulunmuştu.