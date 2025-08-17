Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı

Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldığı maçın sonrasında çarpıcı bir paylaşım yaptı.

GÜLDÜĞÜ ANI PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından güldüğü bir anı paylaştı. Yıldız ismin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu ve Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı

Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı

Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKral:

Filistinli çocuklar açlıktan ölürken bizim medyanın boş adamları sayfaya taşıması ne kadar acıdır. Ayrıca Eyyyy diye bağıran bir zat vardı.Sürekli İtraili kınıyordu. Allah bu mazlumların hakkını sana da diğer kendini Müslüman zanneden araplara da hesabını soracaktır.

Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Tipini sevsinler sokardi

