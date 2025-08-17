Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldığı maçın sonrasında çarpıcı bir paylaşım yaptı.
GÜLDÜĞÜ ANI PAYLAŞTI
Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından güldüğü bir anı paylaştı. Yıldız ismin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu ve Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
İşte Icardi'nin o paylaşımı;