Icardi ile Wanda Nara barıştı! Yıldız golcünün paylaşımına en çok Galatasaraylılar sevindi

Mauro Icardi, kendisinden ayrılma kararı alan eşi Wanda Nara için sosyal medyada herkesi şaşırtan bir anket yaptı. Nara'nın kendisini aradığı anın ekran görüntüsünü alan Icardi, telefona yanıt verip vermeme konusunda oylama başlattı. Arjantinli yıldız bu hareketinin ardından "Seni seviyorum zehirli" paylaşımı yaparak Wanda Nara ile barıştıklarını açıkladı. İkilinin barışmasına en çok sevinenler ise, ayrılığın Icardi'nin mental durumunu etkileyeceğini düşünen Galatasaray taraftarı oldu.