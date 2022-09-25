Icardi ile Wanda Nara barıştı! Yıldız golcünün paylaşımına en çok Galatasaraylılar sevindi
Spor Haberleri
Mauro Icardi, kendisinden ayrılma kararı alan eşi Wanda Nara için sosyal medyada herkesi şaşırtan bir anket yaptı. Nara'nın kendisini aradığı anın ekran görüntüsünü alan Icardi, telefona yanıt verip vermeme konusunda oylama başlattı. Arjantinli yıldız bu hareketinin ardından "Seni seviyorum zehirli" paylaşımı yaparak Wanda Nara ile barıştıklarını açıkladı. İkilinin barışmasına en çok sevinenler ise, ayrılığın Icardi'nin mental durumunu etkileyeceğini düşünen Galatasaray taraftarı oldu.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık kısa sürdü. Arjantinli golcü son yaptığı paylaşımlarla barıştıklarının sinyalini verdi.
Wanda Nara ile WhatsApp konuşmalarını takipçileriyle paylaşan Mauro Icardi, ilginç bir de anket başlattı. Deneyimli golcü, Wanda Nara'nın kendisini aradığı anın ekran görüntüsünü paylaşarak telefona yanıt verip vermeyeceğini takipçilerinin oylamasına sundu.
Icardi ayrıca Wanda Nara ile mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Konuşmalarda Arjantinli yıldızın, Wanda Nara'ya "Zehirlisin" yazdığı görüldü.
Mauro Icardi tüm bu paylaşımlarının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum zehirli" yazılı bir paylaşım yaparak barıştıklarının sinyalini verdi.