Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Wanda Nara'nın eski avukatı Nicolas Payarola, dolandırıcılık ve imza taklit suçlarından dolayı tutuklandı. Arjantin'de büyük bir skandal yaratan olay sonrası Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyada sert bir açıklama yaparak eski avukatı hedef aldı. Icardi, Payarola'yı 'ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız' olarak nitelendirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın avukatı olan Nicolas Payarola, Arjantin'de patlayan büyük bir dolandırıcılık soruşturmasının ardından tutuklandı.

Arjantin basını, Payarola'nın dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu ve mahkeme kararıyla cezaevine gönderildiğini duyurdu.

WANADA NARA'NIN İMZASINI TAKLİT ETMİŞ!

Haberlere göre Payarola'nın yalnızca dolandırıcılık değil, aynı zamanda Wanda Nara'nın imzasını taklit ettiği tespit edildi. Bu gelişme, Arjantin kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaratırken, gözler Mauro Icardi'nin vereceği tepkiye çevrildi.

ICARDI'DEN ATEŞ PÜSKÜREN PAYLAŞIM

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Mauro Icardi sessiz kalmadı. Arjantinli yıldız, Instagram hesabından çarpıcı ifadelerle Payarola'yı hedef alarak, "Nasıl demişlerdi? 'Herkes hak ettiği avukata sahipti' bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.'İyi avukatlar ve her şeyden önce büyük insanlar' kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor. Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor." paylaşımını yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

