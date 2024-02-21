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Icardi ceza alacak mı? Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket yüzünden ceza mı alacak, neden?

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareket infial yarattı. MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi. Peki, Icardi ceza alacak mı? Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket yüzünden ceza mı alacak, neden?

Icardi ceza alacak mı? Merak ediliyor ve gündemde yer alıyor. Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Peki, Icardi ceza alacak mı? Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket yüzünden ceza mı alacak, neden?

ICARDİ CEZA ALACAK MI?

Mke Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.

ICARDİ NEDEN CEZA ALACAK?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Mauro Icardi 3.Sayfa Spor Haberler

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