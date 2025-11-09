Haberler

IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası Antalya'da Başladı

IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası Antalya'da Başladı
Güncelleme:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı. Şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere takımları mücadele ediyor. İlk gün yapılan maçta Türkiye, Japonya'yı 5-3 yenerek galip geldi.

IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Şampiyona 15 Kasım'da oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

Görme engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Serik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele ediyor. İlk gün oynanan karşılaşmalarda ev sahibi Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Türk Milli takımı 5-3 lük skorla kazandı. Maç Türkiye'nin gollerini Hamdi Aydemir (3), Furkan Ergin, Mahir Kazan, Japonya'nın gollerini ise Kei Akasaki (3) kaydetti. Günün diğer maçında ise İngiltere ve Ukrayna karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi. Şampiyonada 11 Kasım Salı günü Türkiye - Ukrayna, İngiltere - Japonya karşılaşmaları oynanacak, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası sona erecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Katılım biraz az. Milli takımımızdaki gençlerimize er türlü desteği sağladık. Kamplar gerçekleştirdik. İnşallah bu turnuvada hiç olmayan Futsal Dünya Şampiyonası kupasını ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum. Bundan bir ay önce Golbol Avrupa şampiyonasında hem kadınlar hem erkeklerde başarılı olduk. Gayet başarılı sporcularımız var. Federasyon olarak hiç görmeyenler kadınlar futbol takımımızı kurduk. Onlarda ilk kez bir dünya şampiyonasına katıldılar. İyi sonuçlar aldılar. Erkekler hiç görmeyen futbol takımımızda Avrupa Şampiyonu olmuş bir takım. Sadece futsalda bir madalyamız yok. İnşallah bu turnuvada da bir kupayla ülkemizi temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
