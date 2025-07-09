İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj: Bizimle yürümeyecekler

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj: Bizimle yürümeyecekler
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj: Bizimle yürümeyecekler
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada hakemlerle ilgili, ''Hakemlerimizin önümüzdeki sezon insani hatalar dışında kasti hatalardan uzak duracağına inanıyorum. Durmayanlar da zaten o gün itibariyle bizimle yürümeyecek.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada görev alacak hakemlerle ilgili çarpıcı bir uyarı yaptı.

"KAVGA DEĞİL REKABETLE BÜYÜYECEĞİZ"

Futbolun marka değerinin rekabet ile büyüdüğüne dikkat çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz ay Türk futbolunun dünyada hak ettiği yere gelmesi gerektiğini vurguladı. Bizler de bu yolda yürümeliyiz. Altyapısı ve mali yapısı güçlü kulüp sayısının artması uluslararası başarıyı getirecektir.' dedi.

"AYRIK OTU TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, 'Değişim sancılıdır ama kararlıyız. Gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu nedenle 'ayrık otlarını' temizlemeye devam ediyoruz. Kurullarımız, kimsenin baskısı altında kalmadan kararlar alıyor. Geçtiğimiz sezon tarafsız kaldık ve her kulübe eşit mesafede olduk.' ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj: Bizimle yürümeyecekler

"HAKEMLİK ONURUNA YAKIŞIR HAREKET EDİN"

Hakemlerle yapılan seminerlerde yaşanan bir diyaloğu anlatan Hacıosmanoğlu, 'Hakem arkadaşlarımız '3 ayda giderler' dediler, sonra 6 ay, sonra 9 ay geçti ama biz hâlâ buradayız. Seminere katıldığımda, 'Bana veya bir yöneticiye biat edin' demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim.' sözlerini sarf etti.

"BİLEREK KASTİ HATA YAPANLAR'

Yeni sezon için de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakemlerimizin önümüzdeki sezon insani hatalar dışında kasti hatalardan uzak duracağına inanıyorum. Durmayanlar da zaten o gün itibariyle bizimle yürümeyecek.' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Kasti hata yapanı nasıl ayırt edeceksin, kimse kasten hata yaptım kayırdım demez ki

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