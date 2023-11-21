İBB Spor İstanbul ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi İş Birliği İmzaladı

İBB Spor İstanbul ile İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları konusunda eğitimler vermek amacıyla anlamlı bir protokole imza attı. İmzalanan protokol ile çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İBB Spor İstanbul ile İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı bir protokole imza attı. Spor İstanbul eğitim uzmanları ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının ortaklaşa çalışmasıyla kurumda çocuk hakları konusunda personele ve yöneticilere eğitimler verilecek. Bu iş birliğiyle çocuk hakları ihlallerinin önüne geçmek hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un merkez binasında gerçekleştirilen imza törenine Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Ayar ve Spor İstanbul yöneticileri katıldı. Spor İstanbul'un çocuk haklarının korunması ve güvenli spor kültürünün yaygınlaştırılması için oluşturduğu çocuk koruma politikası İstanbul Barosu'nun da ortaklığıyla böylece daha da genişlemiş oldu.

"Kuruma Nüfuz etmesini istiyoruz"

Protokolün imzalanması sırasında konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Çocuk hakları konusunun, eğitmenlerimizden başlayarak, kurum kültürüne olabildiğince nüfuz etmesini istiyoruz. Spor İstanbul eğitmenlerimiz, sayısal olarak baktığınızda; yıl içerisinde 150-200 bin çocukla, öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruyor. O yüzden bu iş birliğinin İstanbul Barosu ile başlamış olması da bizim için çok iyi bir gelişme. Biz piyasadaki spor okullarını da çocuk hakları konusunda bu işin içine çekmek için neler yapılması gerektiği konusunda düşünüyoruz. Bunu artık baro ile de düşünelim" dedi.

"Israrla üzerinde durmak lazım"

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Ayar da, "Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Bu yüzden çocuk hakları bilincini oluşturmak, her kurumda ciddi anlamda önemli. Bu iş birliği için biz de çok heyecanlıyız. Uzun vadede, istikrarlı bir şekilde ve ısrar ederek, üzerinde durmak lazım. Bu iş birliğinden ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.

Yöneticilere de eğitim verilecek

Spor İstanbul, çocuk hakları koruma politikası oluşturan ilk ve sayılı kurumların başında geliyor. Kurumda çocuk hakları konusunda birinci ve ikinci seviye eğitimler, oryantasyon çalışmaları sırasında personele veriliyor. Stratejik yaklaşım içeren üçüncü seviye eğitim ise yöneticilere yönelik gerçekleştirilecek. Bu da Spor İstanbul eğitim uzmanları ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının ortaklaşa çalışmasıyla hayata geçirilecek.

Vakalar sistem üzerinden bildirilecek

Hedef 2024'te Spor İstanbul'un tüm tesis yöneticilerini bu konuda eğitip, herhangi bir vakanın gerçekleşmesi halinde sistem üzerinden veri girişinin sağlaması. Oluşturulan politika çerçevesindeki prosedürün anlatımında baronun eğitmenleri rehberlik yapacak.

Hedef ihlallerin önüne geçmek

Spor İstanbul ve İstanbul Barosu, attıkları imzayla birlikte çocuk hakları konusunda birlikte profesyonel eğitim programları hayata geçirecek. Baro teknik bilgi sağlanmasıyla mevzuatın geliştirilmesinin yanı sıra, avukat desteği de sunacak. İki kurum bu önemli iş birliğiyle çocuk haklarına dair ihlallerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

17 branşta 150 bin çocuğa spor

İstanbullulara 68 tesisiyle 26 branşta spor hizmeti sunan Spor İstanbul'un en önemli faaliyetleri çocuklara yönelik. Yılda 150 bine yakın çocuk 17 farklı branşta spor eğitimi alıyor. Bunun yanı sıra çocuk koruma çalışmalarına da öncülük eden Spor İstanbul, ilerleyen dönemde bir "Spor ve Çocuk Sempozyumu" düzenlemeyi planlıyor. - İSTANBUL