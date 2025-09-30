Hüseyin Eroğlu: Faul Çalma Eşitliği Uygulanmıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum, bize çalınmayan fauller rakibe biraz daha fazla çalındı" dedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hakemin tavırlarıyla sert bir maç yönettiğini düşünüyoruz"

Kayserispor maçının hakem kararları hakkında konuşan Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Maça iyi başladık ve öne de geçtik. Sonrasında 2 tane kırmızı kart gördük ve 9 kişi kaldık. İkinci kırmızı kartla ilgili şu konuya değinebiliriz. Burada hakemimiz Yiğit Hoca şunu yapabilirdi; sarı kart verip bunu VAR'da değerlendirilebilirdi. Çünkü karşılıklı bir tahrik var. Tahrikten dolayı da bizim oyuncumuzun yaptığı bir durum var ama biz bunun çok kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyoruz. Hakemlerimizin standartlarını her maçta yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerbirliği'ne verilen kararın, yarın farklı bir maçta takım isminin hiçbir önemi yok aynı şekilde bize herhangi bir ufak müdahalede değerlendirilip, kırmızı kart verilip verilmeyeceğini merak ediyoruz. Biz hakemin bütün takdir haklarını Kayserispor'dan yana kullandığını düşünüyoruz. Tavırlarıyla beraber sert bir maç yönettiğini düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Eroğlu: "Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum"

Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçlar sert, mücadeleci geçecektir. Hocalarıma hep saygı duyarım. Bazen hatayı kendi oyuncumda da aradığım olur. Çünkü ülkemizde futbolda sürekli hakem hataları konuşuluyor ama bazen futbolcular da hata yapabiliyor. Maçın gidişatında ev sahibi takımların biraz daha bu anlamda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum, ki bizim böyle avantajımız hiçbir zaman burada olmadı. Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum. Bize çalınmayan fauller rakibe biraz daha fazla çalındı. Bununla ilgili sadece yorumlar maçtan sonra da yapmıştım ama sonuçta hakemlerimizle bu lig devam ediyor. Onların da tabii ki hata yapma hakları var. Rize maçı bizim için belki yine berabere bitecek bir maç gibi duruyordu penaltı olsaydı. Sonuçta 2 haftadır 4 puan kazandık. Bu haftada Alanyaspor maçımız var. Ona hazırlıklarımız devam ediyor. Her maç zor. Baktığınızda evet biz alt sıralardayız ama 4-5 takımın arasında 1-2 puanlık fark var. Skor almaya başlayınca da bizim için yukarıya tırmanışın olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA