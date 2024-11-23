Hull City ligin sonlarına düştü, taraftarlar huzursuz: 'Acun Fenerbahçe ile daha mı çok ilgileniyor?'

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında satın aldığı Hull City, geçen yıl Premier Lig’in kapısına dayanmıştı.

Ancak Championship takımı, bu sezon kabus gibi bir 15 maçtan sonra düşme potasının iki sıra üzerine kadar geriledi.

Takımın düşüşü ile birlikte Acun Ilıcalı da ilk kez taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Hull'ı yakından izleyen yerel gazeteciler, Ilıcalı'nın kentte itibarının hala çok güçlü olduğunu vurguluyor.

Ancak takımın başarısızlığının bu ilişkiyi sarsabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Ilıcalı, Hull City’yi satın aldığında hedefi Premier Lig olarak belirledi.

Bir alt lig olan Championship'de 24 takım yarışıyor. İlk iki direkt olarak Premier Lig’e çıkarken, sonraki dört takım play-off maçları oynuyor.

Kaplanlar lakaplı kuzey doğu İngiltere takımı Hull City, geçen sezonu yedinci sırada, play-off kapısında tamamladı.

Bu sezonda ise Acun Ilıcalı takımın genç çalıştırıcısı Liam Rosenior (40) ile yollarını ayırdı.

Yerine “aynı futbol mantığında” olduğunu söylediği Hamburg teknik direktörü Tim Walter’ı getirdi.

Ilıcalı sezon başında Sky News kanalına verdiği röportajda, Walter’ı “benim stilime göre bir çalıştırıcı ve karakter” olarak tarif etti.

Ancak gelinen noktada Walter taraftarın gözdesi olmaktan çok uzak.

Hull City'nin 5 Kasım'da Oxford United ile oynadığı son maçta taraftarlar Walter ile alay eden tezahüratlar yaptı.

Hull'un yerel gazetesi Hull Story'nin yazarlarından Sam Hawcroft, 3 Ağustos'ta çalıştırıcı değişikliğinin “korkunç bir hata” olacağını yazmıştı.

Şimdi, haklı çıkmış olmaktan hiç memnun olmadığını söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Hawcroft, takımın çok geç kurulmuş olmasının yanında Ilıcalı’nın Tim Walter tercihinin de hatalı olduğunu savunuyor.

Walter'ın Championship seviyesinde bir çalıştırıcı olmadığını savunan Hawcroft, şöyle devam ediyor:

“Bunun nereye gittiğini bilmiyorum. Acun da halen Walter’ı desteklediğini söylüyor ama bakalım alınacak kötü bir sonuç sonrası yaşanacak yaygaraya dayanabilecek mi?”

Sadakat tartışması

BBC’nin Hull’ı da içine alan Humberside bölgesi radyosundan James Hoggarth da Walter’ın arkasında durmaya devam etmesi halinde Ilıcalı'nın taraftarla ilişkisinin etkilenebileceğini söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Hoggarth özellikle Oxford United yenilgisi sonrası içerideki West Bromwich mağlubiyetinde Ilıcalı’nın stadyumda olmamasının dikkat çektiğini aktarıyor.

Hoggarth, “Ilıcalı’nın eksikliği, Fenerbahçe’nin de aynı saatlerde maçının olması nedeniyle 'sadakat' tartışması yarattı" diyor.

"Ama kulübün eski sahipleri ile karşılaştırıldığında, Acun’un maçları stadyumda takip etme sicili takdir ediliyor” diye ekliyor.

Hull Story yazarı Hawcroft da benzer tartışmaları vurguluyor ve bazı Hull taraftarlarının "Acun Fenerbahçe ile daha mı çok ilgileniyor?" dediğini aktarıyor.

Fenerbahçe'de Temmuz ayında Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesinin ardından Ilıcalı da as başkan olmuştu.

'Şehirde itibarı hâlâ yüksek'

Hull'ı yakından izleyen gazeteciler, Acun Ilıcalı'nın kulüpte yaşattığı değişimin halen büyük takdirle hatırlandığının altını çiziyor.

James Hoggarth, "Şu anda Acun ile taraftar arasındaki ilişki hassas bir durumda. Ancak Acun’un birçok taraftar gözünde itibarı, önceki kulüp sahipleri ile karşılaştırıldığında hâlâ yüksek" diyor.

Ilıcalı, kulübü satın aldıktan sonra taraftarla birebir ilişki kurmak için çaba gösterdi.

Kulüp taraftarının çekilişle indirimli maç biletleri dağıtılması gibi hamleleri de popülerliğini artırdı.

Ancak ismi kulüple özdeşleşen Peter Swan gibi eski futbolcular kötü sonuçların Ilıcalı üzerinde baskı yaratacağını söylüyor.

Swan, BBC radyosuna yaptığı açıklamada “Liam Rosenior görevdeyken, kulübün doğru rotada olduğunu düşünüyordum ama o [Acun Ilıcalı] farklı düşünüyordu” dedi.

Swan, “Sahada izlemesi daha keyifli bir oyun oynanması için diğer çalıştırıcıyı getirdiler ama bunu halen göremedik. Oyuncularda da bir gelişme olmadı” diye ekliyor.

Sam Hawcroft da bu yoruma hak veriyor: "Rosenior ile yolları ayırırken heyecanlı bir futbol sözü verilmişti ama bu olmadı."

'Sakatlıklar, hakem hataları ve şanssızlık'

Peki Acun Ilıcalı takımın son durumunu nasıl değerlendiriyor?

Hull Daily Mail gazetesine 16 Kasım'da ayrıntılı bir röportaj veren Ilıcalı, kilit oyuncuların sakatlıklarının yanı sıra bazı hakem kararlarından da şikayet etti.

Alman çalıştırıcı Walter’in arkasında durduğunu söyleyen Ilıcalı, takımı satın aldığı dönemden bu yana “açık ara en şansız” dönemi geçirdiklerini savundu.

Ilıcalı'nın sözlerini BBC'ye değerlendiren Peter Swan ise sakatlık ve hakem kararlarından rakiplerin de etkilendiğine işaret ederek “Şanssızlık mı? Hayır, sadece yeterince iyi olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Swan, "Bu oyuncuların ilk 10 için mücadele edecek kaliteye sahip olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Ancak Hull taraftarı Hawcroft, "garip bir lig" dediği Championship'te sıralamaların birkaç galibiyetle değişebileceğini hatırlatıyor:

"Bir değişiklik olması mümkün ama zaman ilerliyor. Bir-iki aya sezonun akıbeti netleşecek."

Ligde 19. sırada olan Kaplanlar, bu hafta sonu ligin son sırasındaki Luton City ile mücadele edecek.

Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik gibi Türkiye ligi kökenli oyuncular halen takım kadrosunda bulunuyor.