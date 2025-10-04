Hull City'den kritik galibiyet

İngiltere Championship'te Hull City sahasında Sheffield United'ı ağırladı. MKM Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

PENALTI KAÇTI, TEK GOL 3 PUAN GETİRDİ

Hull City'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada David Akintola kaydetti. Hull City'de milli futbolcu Enis Destan 82. dakikada oyuna dahil oldu. Sheffield United'da Harrison Burrows 88. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 12'ye yükseltirken, Sheffield United 3 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Hull City deplasmanda Birmingham ile karşılaşacak. Sheffield United ise sahasında Watford'u ağırladı.