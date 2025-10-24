Haberler

Hugo Almeida: 'Zor Bir Haftadan Geçtik'
Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, Sivasspor ile berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının zor bir süreçten geçtiğini ve oyuncularının savaşçı bir ruha sahip olduğunu belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, Sivasspor maçının ardından, "Bizim için bugün zor bir oldu. Zor bir haftadan geçtik. Bazı oyuncularımız yanımızda değildi. Ben savaşçı bir kişiliğe sahibim. Oyuncularım da benim gibi savaştı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Hatayspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, açıklamalarda bulundu.

Almeida, "Bizim için bugün zor bir oldu. Zor bir haftadan geçtik. Bazı oyuncularımız yanımızda değildi. Ben savaşçı bir kişiliğe sahibim. Oyuncularım da benim gibi savaştı. Bugün 2 puan kaybettik ama benim takımım rakibe göre daha iyiydi. 2-3 haftadır zor süreçten geçmemize rağmen mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Puan alamadık, oyuncularıma savaşçı kişiliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
