Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de bir paraşütçü, 'bulut emme' fenomenine kapılarak 8.5 kilometre yüksekliğe çıktı ve ölümle burun buruna geldi. Yolcu uçaklarının uçtuğu yüksekliğe çıkarılan sporcu, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde paraşütçünün buzla kaplı halde paraşütüne tutunduğu ve görünürlüğün neredeyse sıfır olduğu bulutların içinde sürüklendiği görülüyor.

Çin'de yaşanan olağanüstü bir olayda, paraşütçü sporcu güçlü hava akımına kapılarak 8.5 kilometre yüksekliğe çıktı ve ölümle burun buruna geldi. Cumartesi günü Qilian Dağları üzerinde rutin bir paraşüt uçuşu yapan sporcu, 3 bin metre yükseklikten havalandıktan kısa süre sonra nadir görülen "bulut emme" fenomenine yakalandı.

Paraşütçü kontrol edilemez şekilde yukarı çekilmeye başladı ve yolcu uçaklarının uçtuğu yüksekliğe kadar çıkarıldı. Bu korkunç deneyimi cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başaran sporcu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.

Yayınlanan görüntülerde paraşütçünün buzla kaplı halde paraşütüne tutunduğu, görünürlüğün neredeyse sıfır olduğu bulutların içinde sürüklendiği görülüyor. Oksijen maskesi olmadan nefes almaya çalışan sporcu, en yüksek noktada bulutların üzerinde sallanırken vücudu tamamen donmuş durumda. Hipoksi yaşamasına rağmen bayılmadı.

"Sürekli telsizle konuşmaya devam ettim" diyen paraşütçü, sonunda paraşütünü kontrol ederek güvenli şekilde yere indi. Ellerinde ağır donmalar oluştu ancak hayati tehlike atlattı. 8.5 kilometre yükseklikte sıcaklık eksi 40 dereceye düşerken oksijen seviyesi hayati tehlike oluşturacak kadar azalıyor.

Deneyimli paraşütçü Ou olayı "gerçekten mucize" olarak nitelendirdi ve "çok az insan böyle yüksekliklerde hayatta kalabilir, zihinsel gücü inanılmazdı" dedi.

Olay sonrası başlatılan araştırmada paraşütçünün uçuş izni almadığı, hava durumu raporunu göz ardı ettiği ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Çin yasalarına göre tüm hava sporları için önceden resmi izin gerekiyor ve kurallara uymayanlara para cezası veya hapis cezası verilebiliyor. Sosyal medyada viral olan video, paraşütçülükteki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anonsa bakar mısınız
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları131.650:

Bişey dicem. Bunu böyle sinema filmi gibi uçaktan mı filme almışlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 1,4 milyar lira destek

İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.