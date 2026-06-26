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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu zirvede tamamladı. Goller: Skhiri (k.k.), Brobbey, Van Hecke (Hollanda) ve Mastouri (Tunus).

Stadyum: Kansas Şehir Stadyumu

Hakemler: Katia Garcia (Meksika), Sandra Ramirez (Meksika), Jose Enrique Naranjo (İspanya)

Tunus : Dahmen, Valery, Talbi, Skhiri, Ben Hmida (Dk. 68 Ben Ouanes), Abdi, Ben Slimane (Dk. 68 Achouri), Gharbi (Dk. 75 Chaouat), Khedira (Dk. 68 Mahmoud), Hannibal, Mastouri (Dk. 90 Tounekti)

Hollanda : Verbruggen, Dumfries, Van Hacke, Van Dijk, Ake, Gravenberch, de Jong (Dk. 72 Koopmeiners), Reijnders (Dk.72 Kluivert), Malen (Dk. 72 Summerville), Gakpo (Dk. 84 Noa Lang), Brobbey (Dk. 77 Depay)

Goller: Dk. 3 Shikiri (Kendi kalesine), Dk. 7 Brobbey, Dk. 62 Van Hecke ( Hollanda ), Dk. 54 Mastouri ( Tunus )

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu zirvede tamamladı.

Kansas Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Hollanda öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dumfries'in sert ortasında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Skhiri'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Hollanda 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Reijnders, arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Van Dijk'in kafayla içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı boş pozisyondaki Brobbey ağlara yolladı: 0-2.

İlk 45 dakika Hollanda'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Tunus gol arayan taraf oldu. Maçın 54. dakikasında sağdan kullanılan korner atışında Hannibal'ın penaltı noktasına gönderdiği ortaya Mastouri kafayı vurarak farkı 1'e indirdi: 1-2.

Golün ardından Hollanda ataklarını sıklaştırdı. 62. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Reijnders ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Van Hecke'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma Hollanda'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Hollanda grubu zirvede tamamladı. İkinci sıradaki Japonya'nın 5, üçüncü İsveç'in ise 4 puanı bulunuyor. 3 maçını da kaybeden Tunus ise organizasyona puansız şekilde veda etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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