Hollanda'daki maçlarda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulacak

Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak. Milli futbolcular Orkun Kökçü, Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz da Hollanda Ligi'nde top koşturuyor.

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde ağır kayıplara yol açtı. Depremden etkilenen komşu Suriye de bizim gibi aynı acıları yaşıyor. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını, acıyı derinden hissettiklerini açıkladı.

"SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ"

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanındayız. Bu akşam ve bu hafta oynanacak tüm maçlarda hayatını kaybedenler ve mağdurlar saygı duruşunda bulunulacak" ifadeleri yer aldı.

BURAK, ORKUN VE OĞUZHAN FORMA GİYİYOR

Hollanda'da Fortuna Sittard takımında Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Nuri Akşit, Muhammed Taşçı ve Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da ise Orkun Kökçü forma giyiyor.