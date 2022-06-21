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Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek

Hollandalı kadın ve erkek futbolcuların, katıldıkları uluslararası tüm turnuvalarda eşit ücret ve para ödülü alacağı duyuruldu.

Hollandalı kadın ve erkek futbolcuların, katıldıkları uluslararası tüm turnuvalarda eşit ücret ve para ödülü alacağı duyuruldu.

Hollanda Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, uluslararası turnuvalarda eşit ücret sistemine 1 Temmuz'dan itibaren geçileceği ve 6 Temmuz'da başlayacak 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2022) uygulamaya konulacağı belirtildi.

Buna göre, uluslararası turnuvalara katılan tüm kadın ile erkek milli oyuncular, para ödülleri dahil eşit haklara ve çalışma koşullarına tabi tutulacak. Sponsorlar, ticari ortaklar ve reklamlardan elde edilen gelirler, maç başı ücretleri, maaş ile verilen ekstra ödüller bir havuzda toplanıp, milli oyunculara eşit oranda dağıtılacak.

Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke oldu.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Hollanda 1 Temmuz Futbol Spor Haberler

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