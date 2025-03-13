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Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı, TFF'yi Ziyaret Etti

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı, TFF'yi Ziyaret Etti
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Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Marijan Kustic, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği ve ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Marijan Kustic, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Hırvatistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Tomislav Svetina ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında hediye takdimi gerçekleşti.

Ayrıca TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Marijan Kustic'e TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdirerek mevkidaşına tesisler hakkında detaylı bilgi verdi. Gezi esnasında başkanlar ve beraberlerindeki heyete TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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