Hikmet Karaman'dan duygu dolu veda mesajı! Ayrılıklar da sevdaya dahil - Haberler

Hikmet Karaman'dan duygu dolu veda mesajı! Ayrılıklar da sevdaya dahil
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Kayserispor'da, teknik direktör Hİkmet Karaman ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam ayrılığın ardından sosyal medyada duygu yüklü bir açıklama yayınladı. Hikmet Karaman, Attila İlhan'ın şiirinden alıntı yaparak ''Ayrılıklar da sevdaya dahil'' dedi.
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
DUYGU DOLU AÇIKLAMA
Bu ayrılığın ardından tecrübeli çalıştırıcı Twitter hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'ın duygu yüklü açıklaması:
''Sayın Başkana
Sporcu evlatlarıma
Büyük taraftara
Sokakta ki Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye
Kısaca güzel Kayseri'me elveda
Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil
Çünkü ayrılanlar hala sevgili
Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm zehir zemberek Aşkımız''