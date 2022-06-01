Hikmet Karaman'dan duygu dolu veda mesajı! Ayrılıklar da sevdaya dahil - Haberler

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Bu ayrılığın ardından tecrübeli çalıştırıcı Twitter hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'ın duygu yüklü açıklaması:

''Sayın Başkana

Sporcu evlatlarıma

Büyük taraftara

Sokakta ki Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye

Kısaca güzel Kayseri'me elveda

Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil

Çünkü ayrılanlar hala sevgili

Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm zehir zemberek Aşkımız''