Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendiyol Süper Lig'in 19. haftasında Hesap.com Antalyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Saric ve Van de Streek kaydetti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 76 Ceesay), Soner Dikmen, Storm (Dk. 46 Ballet), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk)

Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Dele-Bashiru (Dk. 87 Samed Onur), Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya (Dk. 76 Dal Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Dilhan Demir), Niang

Goller: Dk. 13 Koita ( Gençlerbirliği ), Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira, Dk. 81 Abdurrahim Dursun ( Gençlerbirliği ), Dk. 57 Soner Dikmen, Dk. 78 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

47. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Niang'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Samet Karakoç'un ceza sahası sol çaprazdan ortasına arka direk önünde iyi yükselen Van de Streek, topu kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Ballet'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
