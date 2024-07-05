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Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu

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Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi Demiral, Avusturya maçında Bozkurt selamı yapan Merih Demiral hakkında konuştu. Heidi Demiral, Merih'in nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biri olduğunu söyledi. Heidi'nin bu sözleri sonrası sosyal medya hesabına yorum yağmuruna tutulu.

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golün sahibi Merih Demiral, yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası verildi. Birçok isimden tepki gelirken, Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral da sessizliğini bozdu.

"IRKÇI BİRİ DEĞİL"

Konuyla ilgili İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı. Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi, "Benim eşim ırkçı biri değildir." dedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Bu açıklamalar üzerine harekete geçen Türk futbolseverler, Heidi Demiral'ın Avusturya maçındaki sosyal medya paylaşımının altına yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessziliğini bozdu

Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessziliğini bozdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Merih Demiral Sosyal Medya Avusturya Türkiye İsviçre Bozkurt Kosova Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SUNSET null:

ev işi yaptıracan diye bize kıydın yenge.

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