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Herşey Tuzlaspor maçından sonra oldu! Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt

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Eyüpspor'un hocası Arda Turan, 1. Lig'de fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Son olarak Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Eyüpspor'da Turan'ın başarısı dikkat çekti. Bir takipçisinin "Arda'nın bu takımdan Atletico Madrid'e yükseleceğini düşünen var mı?" yorumuna Arda Turan, "Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu, alışığım ben" şeklinde yanıt verdi. O yanıt binlerce etkileşim aldı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın öğrencileri Eyüpspor kozlarını paylaştı. Turan'ın takımı rakibini 5-0 mağlup etti.

EYÜPSPOR, LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Alınan bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçını da kazanmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Herşey Tuzlaspor maçından sonra oldu. Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt

ARDA TURAN'DAN TAKİPÇİSİNE EFSANE YANIT

Arda Turan ve takımının bu başarısına takipçilerinden biri, "Arda'nın bu takımdan Atletico Madrid'e yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?" yorumuna Arda Turan, "Manisa'dan da barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu alışığım ben" şeklinde yanıt verdi. O yanıt kısa sürede gündem oldu.

Herşey Tuzlaspor maçından sonra oldu. Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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