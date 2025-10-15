Herkesin gözü bu maçta! Afrika'da Galatasaray derbisi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. En dikkat çekici karşılaşmalardan biri ise Galatasaray derbisi olarak nitelendirilen Nijerya- Gabon maçı oldu.

OSIMHEN'Lİ NİJERYA, GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Son maç haftasında Benin'i sahasında 4-0 mağlup eden Nijerya, Galatasaraylı golcüsü Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan "Süper Kartallar", play-off biletini cebine koydu.

LEMİNA'LI GABON RAKİP OLDU

Diğer tarafta Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, grubunu 25 puanla ikinci sırada tamamlayarak Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde kaldı. Buna rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Gabon, play-off turunda Nijerya'nın rakibi oldu.

GALATASARAY'DA İKİLİ RAKİP OLACAK

Her iki takımın da kilit oyuncuları Galatasaray'dan. Victor Osimhen, Nijerya'nın hücum gücünün merkezinde yer alırken, Mario Lemina, Gabon orta sahasının dinamosu olarak görev yapacak. Bu mücadele, sadece Afrika'da değil, Türkiye'deki futbolseverler arasında da büyük bir heyecan yaratacak.