Haberler

Herkesin gözü bu maçta! Afrika'da Galatasaray derbisi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Herkesin gözü bu maçta! Afrika'da Galatasaray derbisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Galatasaraylı yıldızlar karşı karşıya geliyor. Victor Osimhen'li Nijerya, Mario Lemina'lı Gabon'la eşleşti. Nijerya, Benin'i 4-0 yenerek play-off'a kalırken, Gabon ise grubunu 25 puanla ikinci sırada tamamladı. Mücadele "Afrika'da Galatasaray derbisi" olarak şimdiden futbol gündeminde yerini aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. En dikkat çekici karşılaşmalardan biri ise Galatasaray derbisi olarak nitelendirilen Nijerya- Gabon maçı oldu.

OSIMHEN'Lİ NİJERYA, GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Son maç haftasında Benin'i sahasında 4-0 mağlup eden Nijerya, Galatasaraylı golcüsü Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan "Süper Kartallar", play-off biletini cebine koydu.

LEMİNA'LI GABON RAKİP OLDU

Diğer tarafta Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, grubunu 25 puanla ikinci sırada tamamlayarak Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde kaldı. Buna rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Gabon, play-off turunda Nijerya'nın rakibi oldu.

GALATASARAY'DA İKİLİ RAKİP OLACAK

Her iki takımın da kilit oyuncuları Galatasaray'dan. Victor Osimhen, Nijerya'nın hücum gücünün merkezinde yer alırken, Mario Lemina, Gabon orta sahasının dinamosu olarak görev yapacak. Bu mücadele, sadece Afrika'da değil, Türkiye'deki futbolseverler arasında da büyük bir heyecan yaratacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Trafikte yeni dönem! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz son! Ronaldo 90+1'de yıkıldı

İnanılmaz son! Ronaldo 90+1'de yıkıldı
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak

İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.