Herkesin gözü bu maçta! Afrika'da Galatasaray derbisi
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Galatasaraylı yıldızlar karşı karşıya geliyor. Victor Osimhen'li Nijerya, Mario Lemina'lı Gabon'la eşleşti. Nijerya, Benin'i 4-0 yenerek play-off'a kalırken, Gabon ise grubunu 25 puanla ikinci sırada tamamladı. Mücadele "Afrika'da Galatasaray derbisi" olarak şimdiden futbol gündeminde yerini aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. En dikkat çekici karşılaşmalardan biri ise Galatasaray derbisi olarak nitelendirilen Nijerya- Gabon maçı oldu.
OSIMHEN'Lİ NİJERYA, GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR
Son maç haftasında Benin'i sahasında 4-0 mağlup eden Nijerya, Galatasaraylı golcüsü Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan "Süper Kartallar", play-off biletini cebine koydu.
LEMİNA'LI GABON RAKİP OLDU
Diğer tarafta Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, grubunu 25 puanla ikinci sırada tamamlayarak Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde kaldı. Buna rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Gabon, play-off turunda Nijerya'nın rakibi oldu.
GALATASARAY'DA İKİLİ RAKİP OLACAK
Her iki takımın da kilit oyuncuları Galatasaray'dan. Victor Osimhen, Nijerya'nın hücum gücünün merkezinde yer alırken, Mario Lemina, Gabon orta sahasının dinamosu olarak görev yapacak. Bu mücadele, sadece Afrika'da değil, Türkiye'deki futbolseverler arasında da büyük bir heyecan yaratacak.