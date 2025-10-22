Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Benfica, İngiltere deplasmanında Newcastle United'a konuk oldu. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, Portekiz temsilcisini 3-0'lık net skorla geçti.

Fenerbahçe'yi eleyerek gruplara kalan Benfica, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı üç maçta da mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdürdü. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

POPE'DEN TARİHE GEÇEN ASİST

Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'dan geldi. Kalesinden eliyle başlattığı atakta yapılan asist, geceye damga vurdu. İngiliz kaleci, topu adeta milimetrik bir pasla takım arkadaşına gönderdi ve golün hazırlayıcısı oldu.

İşte o asist;

GOLLER GORDON VE BARNES'TAN

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon, 70 ve 83. dakikalarda ise Harvey Barnes kaydetti. Karşılaşmayı baştan sona domine eden İngiliz ekibi, bu sonuçla üç maç sonunda 6 puana yükseldi. Benfica ise üçüncü mağlubiyetini alarak grupta son sırada kaldı.