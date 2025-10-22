Haberler

Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında da puan alamadı. İngiltere deplasmanında Newcastle United'a 3-0 mağlup olan Portekiz ekibi, gruplarda henüz puanla tanışamadı. Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'dan geldi. Newcastle kalecisi Nick Pope, eliyle asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Benfica, İngiltere deplasmanında Newcastle United'a konuk oldu. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, Portekiz temsilcisini 3-0'lık net skorla geçti.

Fenerbahçe'yi eleyerek gruplara kalan Benfica, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı üç maçta da mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdürdü. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

POPE'DEN TARİHE GEÇEN ASİST

Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'dan geldi. Kalesinden eliyle başlattığı atakta yapılan asist, geceye damga vurdu. İngiliz kaleci, topu adeta milimetrik bir pasla takım arkadaşına gönderdi ve golün hazırlayıcısı oldu.

İşte o asist;

Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

GOLLER GORDON VE BARNES'TAN

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon, 70 ve 83. dakikalarda ise Harvey Barnes kaydetti. Karşılaşmayı baştan sona domine eden İngiliz ekibi, bu sonuçla üç maç sonunda 6 puana yükseldi. Benfica ise üçüncü mağlubiyetini alarak grupta son sırada kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHüseyin Terlemez:

beter olsun oe

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdi çolak:

Beter olsun pislik

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Sonmez:

inşallah spor hayatını noktalarsın

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Mourinho demiş ki; ettim buldum. Fenerbahçe'yw sallarken iyiyim de şimdi nasılım. Acayip geçirdiler bana..... nr oldu gözlerin mi doldu? Sene sonuna kadar sabredenler mi bilemem.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Umreye gitmek isteyenlere bahisçi tuzağı

Umreye gitmek isteyenlere bahisçi tuzağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.