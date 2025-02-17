Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. ve haftasında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran takımı Persepolis, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti. Azadi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona ererken, karşılaşmaya Serdar Dursun damgasını vurdu.

KARTAL, DİĞER MAÇLARI BEKLİYOR

Batı grubunda yer alan iki takımdan Persepolis 7 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Al Nassr ise 17 puana yükselerek 3. sırada konumlandı. 12 takım arasından ilk 8'de yer alanlar play-offa yükselme hakkı kazanacak. İsmail Kartal'ın öğrencilerinin durumu play-offa kalıp kalmayacağı 18 Şubat'ta oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

SERDAR DURSUN, TARAFTARLARI AYAĞA KALDIRDI

Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı. Serdar, 36. dakikada tribünleri ayağa kaldırdı. Tecrübeli golcü, taraftarların sessiz bir şekilde maçı takip ettiği anlarda ellerini havaya kaldırdı ve taraftarı desteğe çağırdı.

SERBEST VURUŞTA RAKİBİNİN DİKKATİNİ DAĞITTI

Öte yandan 33 yaşındaki forvet, karşılaşmanın 45+3. dakikasında Al Nassr'ın kazandığı serbest vuruşta bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcu, rakibinin dikkatini dağıtmak için ellerini havaya kaldırdı ve olduğu yerde sıçradı. Bu anlar kısa sürede viral oldu. Kullanılan serbest vuruşu ise kaleci Alexis kornere çeldi.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: D-SMART

GÖRÜNTÜ: D-SMART

GÖRÜNTÜ: D-SMART

GÖRÜNTÜ: D-SMART