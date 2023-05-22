Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
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Karagümrüklü Mbaye Diagne, Trabzonspor'a attığı gol sonrası ellerini havaya kaldırdı ve sevinç gösterisinde bulunmadı. Sosyal medyada Diagne'nin Trabzonspor'a transfer olacağına yönelik yorumlar yazıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin forveti Diagne'nin attığı golden sonra yaptığı hareket gündeme damga vurdu.
GOLE SEVİNMEDİ
14'üncü dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan Mbaye Diagne, ellerini havaya kaldırıp sevinç gösterisinde bulunmadı. Son zamanlarda ismi Trabzonspor'la anılan tecrübeli forvetin, Bordo-Mavililere transfer olacağına yönelik dedikodular kuvvetlendi.
TARAFTAR HEYECANLANDI
Bordo-Mavili taraftarlar, muhtemel Diagne transferi hakkında sosyal medyada olumlu yorumlar yazdı.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: