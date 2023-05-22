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Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Spor Haberleri

Karagümrüklü Mbaye Diagne, Trabzonspor'a attığı gol sonrası ellerini havaya kaldırdı ve sevinç gösterisinde bulunmadı. Sosyal medyada Diagne'nin Trabzonspor'a transfer olacağına yönelik yorumlar yazıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin forveti Diagne'nin attığı golden sonra yaptığı hareket gündeme damga vurdu.

GOLE SEVİNMEDİ

14'üncü dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan Mbaye Diagne, ellerini havaya kaldırıp sevinç gösterisinde bulunmadı. Son zamanlarda ismi Trabzonspor'la anılan tecrübeli forvetin, Bordo-Mavililere transfer olacağına yönelik dedikodular kuvvetlendi.

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

TARAFTAR HEYECANLANDI

Bordo-Mavili taraftarlar, muhtemel Diagne transferi hakkında sosyal medyada olumlu yorumlar yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Mbaye Diagne Trabzonspor Spor Haberler

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