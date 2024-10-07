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Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor

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Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak İsrail ve Belçika maçları için toplandı. Liverpool forması giyen 25 yaşındaki stoper Ibrahima Konate'nin sıra dışı tarzıyla kampa katılması görenleri şaşırttı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak İsrail ve Belçika maçları için toplanan Fransa Milli Takımı'nda ilginç anlar yaşandı.

KONATE'NİN GELİŞİ OLAY OLDU

Paris'te bir araya gelen Horozlarda Ibrahima Konate sıra dışı giyimiyle dikkat çekti. 25 yaşındaki Liverpoollu defans oyuncusu gizemli bir şekilde siyahlar giymiş ve başı tamamen örtülü bir şekilde milli takım kampına katıldı.

Herkes milli takım kampına böyle katılan futbolcuyu konuşuyor

"SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Konate'nin kendisini karşılayan gazetecilere "Siz benim kim olduğumu bilmiyor musunuz?" diye sorması dikkat çekti. Daha sonra yüzünü gazetecilere gösteren milli futbolcu, eğlenceli anların ardından kampa katıldı.

Herkes milli takım kampına böyle katılan futbolcuyu konuşuyor

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın formasını 17 maçta giydi. 25 yaşındaki stoper, bu karşılaşmada skor katkısı veremedi. İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Konate, bu sezon İngiliz ekibiyle 9 müsabakaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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