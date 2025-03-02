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Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyor

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Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında Osimhen'in kaleci Gianniotis ile girdiği ikili mücadelenin ardından hakem Cihan Aydın'ın pozisyonu VAR'da incelemesinin sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçip fileleri havalandıran Nijeryalı golcü, takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa karşılaşmasının 11. dakikasında VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.

OSIMHEN YERDE KALDI, CİHAN AYDIN PENALTIYI VAR'DAN VERDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Osimhen, kendisinin kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderen Nijeryalı golcü, Galatasaray'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İşte o pozisyon;

Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet null:

Gs düşmanları sizi daha çook tartışırsınız

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türk hakemlerin yönettiği bir maçta gs'yi yenebilecek bir takım yok dünyada

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Haber YorumlarıErol Birol :

Vallahi ben GS liyim ama bu sezon sahiden bu penaltılar bizi yine şampiyon yapıcak.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Osimhen in muhteşem fiziğiyle ve esnekliği ile kazandırdığı penaltı, muhteşem bir oyuncu bu Osimhen. Yine Şaibeli penaltı arıyorsanız dünkü jk nin penaltısına bakabilirsiniz ;) ;)

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Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

var da yabancı hakem var çağırmasın bize ne

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Haber Yorumları8fts8j7dmk:

Herkes dediğin paralı trol hesapları heryerde konuşuyor, onun harici penaltı kararı doğru

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