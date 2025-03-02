Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyor

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa karşılaşmasının 11. dakikasında VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.

OSIMHEN YERDE KALDI, CİHAN AYDIN PENALTIYI VAR'DAN VERDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Osimhen, kendisinin kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderen Nijeryalı golcü, Galatasaray'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS