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Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 yendiği maçta kazandığı penaltı ve Bodrum FK'nın 1-0 mağlup olduğu Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart tartışmalara neden olmuştu. Kararları masaya yatıran ünlü yorumcular, aynı fikirde birleşti.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise konuk olduğu Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yendi. Bu maçlarda yaşanan tartışmalı penaltı ve kırmızı kart kararlarını Trio ekibi yorumladı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları için Trio ekibinin yaptığı yorumlar;

Bahattin Duran: Pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Kostic sağ ayağını öne koyacak rakibinin temas etmesini bekleyecek, normalde o şekilde penaltıyı alacak. Rakibinin teması söz konusu değil. Hiçbir açıdan penaltı söz konusu değil. Kayserisporlu futbolcunun hiçbir teması yok. Burada penaltı olmadığı gibi Kostic'in yaptığı hareketin, hakemi aldatmaya yönelik hareket olduğunu düşünüyorum. Kostic sarı kart görmeliydi. En önemlisi bu pozisyona VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Benim gördüğüm bu açılarda kesinlikle Kayserisporlu oyuncunun, Fenerbahçeli oyuncuya teması söz konusu değil. Hakemin bu yanlış kararını VAR devreye girerek düzeltmeliydi.

Deniz Çoban: Direnç Tonusluoğlu artık tecrübe kazandı bu ligde niye geriye kaçıyor, pozisyondan uzaklaşıyor onu anlamadım ben bu pozisyonda. Penaltıya benzeyen hiçbir açı yok. Kayserisporlu futbolcunun ihlali gerektiren herhangi bir hamlesi yok. Öncesinde bir kontak olsa VAR o nedenle karışmıyor diyeceğim o da yok. Hakem hata yaptı penaltı verdi, VAR devreye girmedi hata yaptı.

Bülent Yıldırım: Görüntüler çok net. Uzaktan yakından penaltı değil. Penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR müdahale edip düzeltseydi.

BODRUMSPOR'UN GALATASARAY MAÇINDAKİ KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Kontrolsüz basma var. İkinci sarı kart doğru. Oyuncunun ihracı doğru karar.

Deniz Çoban: Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı faul yok, taktik faul yok. Oyuncu dikkatsiz. Kontrolsüz bir hamle. Niyeti, Torreira'ya bir şey yapmamak ama Torreira topu aldığı anda kendini oyuncunun önüne atıyor, hakkı mı hakkı. Kontrolsüz hareket oluyor, sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hamle. Basma var tendona, adımı ayarlaması lazım. İkinci sarı kart doğru.,

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYusuf YÜKSEL:

Her maç böyle dünyanın kahkaha ile güleceği penaltı atarak 1:0 önde başlasalar ne yapıdan bahsederler ne şikayet ederler. Aldıkları hiçbir penaltı helal degil bu haramzadelerin. Algılarla hakemleri ve fedarasyonu, MHK'yı baskı altına almaya çalışan art niyetli insanlar. Çıkıp çatır çutur oynayalım şampiyon olalım diyecek meziyetleri yoktur.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Febe kulübünün kazanabilmesi için hem Kayserispor un 3 orijinal stoperi bahanelerle maça çıkmıyor hem de hakemler birçok maçta haksız penaltı vererek önlerindeki bütün engelleri kaldırıyorlar. İşin garip yanı yalandan GS a suç atmaya çalışıyorlar. Bu durumu en iyi tarifleyecek en doğru söz şu "YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR..."

Yorum Beğen18
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Haber Yorumlarıaaa:

seveyim sizin yorumculugunuzu. isiniz gücünüz manipüslasyon. bütün yorumlarda 3ü de ayni görüşte ve hep gs lehine fener alyhine.

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