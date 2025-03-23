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Herkes bu hareketini konuşuyor! Arda Gülerin gol sevinci olay oldu

Herkes bu hareketini konuşuyor! Arda Gülerin gol sevinci olay oldu
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A Milli Takımımızın Macaristan ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasında ikinci golünü kaydeden Arda Güler, fileleri havalandırdıktan sonra golden önce tartışma yaşadığı Dominik Szoboszlai'ye giderek "Sus" işareti yaptı. Arda'nın bu gol sevinci kısa sürede viral oldu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu Macaristan karşısında ilk yarıyı Hakan Çakhanoğlu ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmaya Arda'nın, attığı golden yaptığı sevinç damga vurdu.

SZOBOSZLAI'YE "SUS İŞARETİ YAPTI"

20 yaşındaki genç futbolcu, 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golden 2 dakikada sonra sahneye çıktı ve Oğuz Aydın'ın pasında fileleri havalandırmayı başardı ve millileri 2 farklı üstünlüğe taşıdı Arda, bu golden sonra Macar futbolcu Dominik Szoboszlai'ye giderek "Sus" işareti yaptı. Arda Güler'in bu hareketi, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında girdi.

Herkes bu hareketini konuşuyor! Arda Gülerin gol sevinci olay oldu

SAHA İÇERİSİNDE GERGİNLİK YAŞADILAR

Arda Güler ile Dominik Szoboszlai, söz konusu golden kısa bir süre önce birbirleriyle girdikleri ikili mücadelenin ardından kısa süreli gerginlik yaşamıştı. Bu olayda ikiliyi takım arkadaşları yatıştırmış ve tartışmanın büyümesini engellemişlerdi.

Herkes bu hareketini konuşuyor! Arda Gülerin gol sevinci olay oldu

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErtan:

Adamsın Arda.

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