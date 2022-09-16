Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Dries Mertens, saha içinde ilginç bir harekete imza attı. Belçikalı yıldız, yere düştüğü bir pozisyonun ardından takım arkadaşları yardımına gelmeyince boşluğu tutuyormuş gibi yapıp kendisini kaldırdı. O anları gören futbolseverler büyük şaşkınlık yaşarken olaya ilişkin yüzlerce paylaşım yapıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in saha içinde yaşadığı bir dikkat çekti.

KENDİ KENDİNİ YERDEN KALDIRDI

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından yere düşen Dries Mertens, takım arkadaşları yardımına gelmeyince ilginç bir yola başvurdu. Belçikalı yıldız, boşlukta bir eli tutuyormuş gibi yaparak yerden kendisini kaldırdı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

BU HAREKETİ İLK KEZ YAPMADI

Dries Mertens, Napoli forması giyerken de benzer bir harekete imza atmıştı. Yıldız futbolcu İtalyan ekibinin formasını giydiği bir maçta yerde oturmuş arkadaşlarının kendisini kaldırmasını beklerken, kimse gelmeyince yine boşlukta bir eli tutuyormuş gibi yaparak ayağa kalkmıştı.