Herkes, "Adam öldü" diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü - Haberler

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Herkes, "Adam öldü" diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü

Haberler.com - Spor
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Samsun'da şampiyonluğu kutlayan bir Trabzonspor taraftarının, kutlamaları engellemek isteyen Samsunspor taraftarına aracıyla çarparak kaçtığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yara almadan ayağa kalkarken, görüntüyü çekenlerin "Adam öldü" diye bağırması dikkat çekti. Olay kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ses getirdi.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da taraftarlar, zaferin coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı. Kutlamalar esnasında Samsun'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu.

ARABAYLA ÇARPIP, KAÇTI

Samsun'da şampiyonluğu kutlayan bir Trabzonspor taraftarının, kutlamaları engellemek isteyen Samsunspor taraftarına aracıyla çarparak kaçtığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yara almadan ayağa kalktı ve etraftakiler yardımına koştu. Olaya ilişkin oraya çıkan görüntüler ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü

Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü

Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü

Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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