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Ay-yıldızlılara büyük destek! Hamburg sokakları "Türkiye" sesleriyle inledi

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftarlarımız, ay-yıldızlılara büyük destek verdi ve Hamburg sokaklarını kırmızı-beyaza bürüdü. Türk taraftarlar, sokakları meşaleler ve marşlar eşliğinde yaptığı tezahüratlarla inletti. Stellingen Tren İstasyonu'nda toplanan taraftarlar, 2 kilometre yürüyerek maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı Hamburg şehrini kırmızı-beyaza boyadı.

HAMBURG SOKAKLARINDA MİLLİ TAKIM COŞKUSU

Millilerin Çekya ile oynayacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı. Tezahüratlar yapan taraftarlar, Hamburg sokaklarını "Türkiye" sesleriyle inletti! Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

Ay-yıldızlılara büyük destek! Hamburg sokakları 'Türkiye' sesleriyle inledi

HEM KENDİLERİNİ HEM DE ŞEHRİ KIRMIZI-BEYAZA BOYADILAR

Türkiye'yi Çekya karşılaşmasında destekleyecek olan bazı taraftarlar, kritik maça özel olarak hazırlandı. Hem Hamburg şehrini hem de kendilerini kırmızı-beyaza boyayan taraftarlar, renkli görüntüler verdi.

Ay-yıldızlılara büyük destek! Hamburg sokakları 'Türkiye' sesleriyle inledi

Ay-yıldızlılara büyük destek! Hamburg sokakları 'Türkiye' sesleriyle inledi

Ay-yıldızlılara büyük destek! Hamburg sokakları 'Türkiye' sesleriyle inledi

MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Turbo Levent:

PREKAZİ LAZIN BİDE JARDEL AYARUNDA GOLCÜ DURAN TOPLARA İYİ VURACAKALRA

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Turbo Levent:

HAVLU AYARIZ AĞŞAMA

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