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Her şutları gol oldu! Tarihi skor sonrası Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent'ten 6 dakikada 4 gol yedi. İlk yarıyı 4-0 yenik kapatan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun kulübedeki görüntüsü yaşananları net şekilde anlattı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Gent ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında tam bir kabus senaryosu yaşandı.

6 DAKİKADA 4 GOL

Gent'in 20'lik forveti Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Başakşehir, Orban'ın şokunu atlatmaya çalışırken 37'de Cuypers sahneye çıktı.

Her şut gol oldu! Tarihi skor sonrası Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattıGörüntü: TV8,5

BELÖZOĞLU YIKILDI KALDI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşananlardan sonra kulübede yıkıldı kaldı. Ellerini yüzüne götüren Belözoğlu'nun endişesi ve üzüntüsü her şeyin özeti oldu.

Her şutları gol oldu! Tarihi skor sonrası Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı

Her şutları gol oldu! Tarihi skor sonrası Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Medipol Başakşehir Fk Emre Belözoğlu Spor Haberler

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