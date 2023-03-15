Her şutları gol oldu! Tarihi skor sonrası Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı
Spor Haberleri
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent'ten 6 dakikada 4 gol yedi. İlk yarıyı 4-0 yenik kapatan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun kulübedeki görüntüsü yaşananları net şekilde anlattı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Gent ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında tam bir kabus senaryosu yaşandı.
6 DAKİKADA 4 GOL
Gent'in 20'lik forveti Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Başakşehir, Orban'ın şokunu atlatmaya çalışırken 37'de Cuypers sahneye çıktı.
BELÖZOĞLU YIKILDI KALDI
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşananlardan sonra kulübede yıkıldı kaldı. Ellerini yüzüne götüren Belözoğlu'nun endişesi ve üzüntüsü her şeyin özeti oldu.