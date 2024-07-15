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Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı

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Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kulüplerden yapılan açıklamalarda şehitler rahmet, gaziler saygıyla anıldı. İşte o paylaşımlar...

Trendyol Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan açıklamalarda şehitler rahmet, gaziler saygıyla anıldı.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, '15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi, laik ve demokratik düzeni canları pahasına koruyarak destan yazan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, 'Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını gasp etmeye çalışanların, karanlık emellerine asla ulaşamamalarını yürekten diliyoruz. Cumhuriyetimizin çağdaşlık ufku daima açık, 15TemmuzDemokrasiveMilliBirlikGünü birlik beraberliğimizin güçlü temellerinden olsun" ifadeleri yer aldı.

Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda ise, '15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü Fetö tarafından ülkemizde yapılan darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşılmıştır. O gün, kadınıyla-erkeğiyle, 7'den 70'e her bireyi ve kurumuyla devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna destansı mücadele gösterenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi ele geçirmeye teşebbüs eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldıran, Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef alan bu örgüt; geçmişte Türk futbolunu da hedefine almış, 3 Temmuz 2011'de kurduğu kumpas ile Fenerbahçemize saldırmıştır. Ancak, pek çok kurum ve kişiye kurduğu kumpaslarda başarılı olan örgüt, sarı lacivert duvarı aşamamıştır.Kulübümüz, bu karanlık örgüte hiçbir değerini teslim etmemiş, bu kirli yapıyla başkanı, yöneticisi, sporcusu ve taraftarıyla birlikte topyekûn mücadele ederek ülkemizde bu yapıya karşı isyanı ilk başlatan olmuştur. Bugün bu gerçeği bir kez daha hatırlatma gereği duyuyor; camiamızın verdiği o eşsiz mücadelenin her geçen gün daha da anlam kazandığını, gerektiğinde aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağımızı vurguluyoruz. Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki; Büyük Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak, Fetö ve benzeri örgütlere hiçbir zaman teslim olmayacaktır. Bugün de, kendisine atılan iftiralar ve yapılan algı çalışmaları ile hala bazı güçlerin hedefinde olan Fenerbahçe, doğru bildiklerinden, ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden mücadelesine devam edecektir. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz, her zaman kıymetli vatanı ve milleti için var gücüyle çalışmaya, ay yıldızlı bayrağı dünyanın her yerinde gururla temsil etmeye devam edecektir. Bugün bu hain örgüt ve yapının kalıntılarının türlü mecra ve kurumlarda mevcudiyetini sürdürme gayretlerini ne yazık ki görüyor ve yaşıyoruz. Bu bağlamda, Türk futbolu içinde var olma ve futbol üzerinden kaos yaratarak toplumu kutuplaştırma yönünde risk ve tehlikeleri taşıyan çaba ve eylemlere müdahale edilmemesini de büyük endişe ve üzüntü ile izliyoruz. Ülkemizi 15 Temmuz'a sürükleyen olayların yaşanmaması için aynı hataların içine düşülmemesini; Fetö ve benzeri oluşumların, Türk futbolu başta olmak üzere tüm kurumlardan geri dönüşü olmayacak şekilde temizlenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Şehitlerimizin anısına sonsuz saygıyla…" ifadeleri kullanıldı.

Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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