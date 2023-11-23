Hemsball, Aydın'da tanıtıldı

Milli spor olarak tescillenen Hemsball, Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Otizmli bireyler üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak ve branşın yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte Hemsball'un taktikleri ve stratejileri öğrenildi.

Milli spor olarak tescillenen ve dünyada ilk kez düzenlenen şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen Hemsball, Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

Türkler tarafından 12 yıl önce bulunan ve milli spor olarak tescillenen Hemsball sporunun otizmli bireyler üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak ve branşın dünyada yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Buharkent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Hemsball, Buharkentli vatandaşlara tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Buharkentli sporsever gençler hem Hemsball'u yakından tanıdı hem de sporun temel kurallarını öğrenme fırsatı yakaladı. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde Hemsball'ın taktiklerini ve stratejilerini keşfederken, yeni spor dalını çok sevdiklerini belirttiler. Hemsball'un tanıtım etkinliklerinin il genelinde devam edeceği öğrenildi.

Etkinliğe, Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca ile Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve sporsever gençler katıldı. - AYDIN